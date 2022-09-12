Як зазначають у ДБР, Романа Дудіна затримали за державну зраду. Він нещодавно очолював СБУ у Харківській області.

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Дудіну загрожує ув'язнення за держзраду

Затримати Дудіна вдалося завдяки взаємодії ДБР з СБУ. Нагадаємо, що до травня цього року він сам очолював СБУ на Харківщині. Чоловіка не лише звинувачують у державній зраді. Він ще й буде притягнений до відповідальності за те, що самовільно покинув місце служби під час воєнного стану. Наголошуємо, що Дудін – військовослужбовець, тож він не мав права цього зробити.

Що вдалося встановити правоохоронцям

Як з'ясувалося, після 24 лютого Дудін, коли ще був керівником СБУ, заважав місцевим органам управління займатися обороною. А це означає, що він навмисне діяв на користь російським агресорам. Згодом він просто покинув місце служби.

Тепер на нього очікує судовий процес. Максимальний термін покарання, який очікує на Дудіна, – 15 років. Самим процесуальним керівництвом наразі займається Офіс генпрокурора.

У Дніпрі раніше теж виявили зрадницю

На днях стало відомо, що контррозвідники СБУ викрили зрадницю у Дніпрі. Нею стала співробітниця одного з підприємств ракетно-космічної галузі. Жінка співпрацювала з окупантами й очікувала на захоплення області.

З'ясувалося, що поплічницею ворога стала 62-річна жінка. Вона з червня 2022 року надавала ворогові:

інформацію про новітні українські розробки у воєнній сфері;

відомості про стан реалізації державних оборонних замовлень України;

також коригувала ракетні обстріли по Дніпру;

звітувала окупантам про відомі їй позиції ЗСУ у місті.

Правоохоронці зауважили, що на тому ж підприємстві працюють її чоловік і син. Вони беруть безпосередню участь у розробці, а також модернізації як військового озброєння, так і ракетної техніки.​

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