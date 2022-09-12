Как отмечают в ГБР, Роман Дудин был задержан за государственную измену. Он недавно возглавлял СБУ в Харьковской области.

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Дудину грозит тюрьма за госизмену

Задержать Дудина удалось благодаря взаимодействию ГБР с СБУ. Напомним, что до мая этого года он возглавлял СБУ на Харьковщине. Мужчину не только обвиняют в государственной измене. Он еще будет привлечен к ответственности за то, что самовольно покинул место службы во время военного положения. Отмечаем, что Дудин – военнослужащий, поэтому он не имел права этого делать.

Что удалось установить правоохранителям

Как выяснилось, после 24 февраля Дудин, когда был еще руководителем СБУ, мешал местным органам управления заниматься обороной. А это значит, что он умышленно действовал в пользу российских агрессоров. Впоследствии он просто покинул место службы.

Теперь его ожидает судебный процесс. Максимальный срок наказания, который ожидает Дудина – 15 лет. Самим процессуальным руководством занимается Офис генпрокурора.

В Днепре ранее тоже обнаружили предательницу

На днях стало известно, что контрразведчики СБУ разоблачили предательницу в Днепре. Ею была сотрудница одного из предприятий ракетно-космической отрасли. Женщина сотрудничала с оккупантами и ожидала захвата области.

Выяснилось, что приспешницей врага стала 62-летняя женщина. Она с июня 2022 года предоставляла врагу:

информацию о новейших украинских разработках в военной сфере;

сведения о состоянии реализации государственных оборонных заказов Украины;

также корректировала ракетные обстрелы по Днепру;

отчитывалась оккупантам об известных ей позициях ВСУ в городе.

Правоохранители отметили, что на том же предприятии работают ее муж и сын. Они принимают непосредственное участие в разработке, а также модернизации как военного вооружения, так и ракетной техники.

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