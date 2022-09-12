Злоумышленник собирал разведданные, в том числе и в отношении руководства СБУ. Об этом сообщили в Службе безопасности Украины.

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Как предатель работал на врага

Вражеского агента интересовала закрытая информация об установочных данных должностных лиц и ветеранов МВД, результатах расследований резонансных дел.

Собранные сведения он передавал в Москву своему "связному" – кадровому сотруднику МВД россии сергею еремину, деятельность которого координирует ФСБ.

Полученную информацию оккупанты используют для определения "потенциальных целей" среди украинских силовиков, проведения диверсий и специальных информационных операций для их дискредитации и попыток вербовки,

– отметили в ведомстве.

Правоохранители рассказали, что вражеский приспешник переехал в Одессу после увольнения из милиции в 2014 году. В поле зрения российских спецслужб попал из-за своих прокремлевских взглядов, которые высказывал среди бывших коллег-правохранителей.

Предателя завербовали представители страны-агрессора в июне 2022 года. С тех пор по указанию московских "кураторов" агент собирал развединформацию о Силах безопасности и обороны, сведения об общественно-политической ситуации на юге Украины. Для передачи данных в россию применял заранее отработанный канал электронной связи.

Кроме того, в подрывную деятельность предатель пытался привлечь нескольких бывших сотрудников подразделений МВД Одесской области. В ходе обысков правоохранители обнаружили средства связи, которые он использовал для коммуникации с представителями россии.

Злоумышленнику сообщили о подозрении в государственной измене, совершенном в условиях военного положения. Ему избрали меру пресечения в виде содержания под стражей.

СБУ задержала вражеского агента / фото Служба безопасности Украины

В Украине ловят предателей: главные новости

СБУ задержала еще одного корректировщика в Николаеве. Предателем оказался пенсионер.

По материалам СБУ, к 15 годам лишения свободы приговорили украинца, участвовавшего в боевых действиях против подразделений АТО. После начала полномасштабного вторжения он воевал против ВСУ и охранял для оккупантов захваченные мосты в Запорожье.

Правоохранители разоблачили агентурную группу, организатором которой была женщина из временно оккупированного Мелитополя. Агенты врага корректировали ракетные удары по Запорожью.

СБУ задержала жителя Сумщины, который сотрудничал с фсб россии. В первые дни войны он "провел" в Киевскую область оккупантов, а вместе с ними 128 единиц техники врага.

В Херсонской области разоблачили российского агента. Он получил задание установить местонахождение позиций ВСУ и взорвать часть боекомплекта.

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