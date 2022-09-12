Зловмисник збирав розвіддані, зокрема і стосовно керівництва СБУ. Про це повідомили у Службі безпеки України.

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Як зрадник працював на ворога

Ворожого агента цікавила закрита інформація про установчі дані посадовців і ветеранів МВС, результати розслідувань резонансних справ.

Зібрані відомості він передавав у Москву своєму "зв'язковому" – кадровому співробітнику мвд росії сєргєю єрьоміну, діяльність якого координує фсб.

Отриману інформацію окупанти використовують для визначення "потенційних цілей" серед українських силовиків, проведення диверсій і спеціальних інформаційних операцій для їх дискредитації та спроб вербування,

– зазначили у відомстві.

Правоохоронці розповіли, що ворожий поплічник переїхав до Одеси після звільнення з міліції у 2014 році. У поле зору російських спецслужб потрапив через свої прокремлівські погляди, які висловлював серед колишніх колег-правоохоронців.

Зрадника завербували представники країни-агресора у червні 2022 року. Відтоді за вказівкою московських "кураторів" агент збирав розвідінформацію про Сили безпеки та оборони, відомості про суспільно-політичну ситуацію на півдні України. Для передачі даних в росію застосовував заздалегідь відпрацьований канал електронного зв’язку.

Крім того, до підривної діяльності зрадник намагався залучити декількох колишніх співробітників підрозділів МВС Одеської області. Під час обшуків правоохоронці виявили засоби зв’язку, які він використовував для комунікації з представниками росії.

Зловмиснику повідомили про підозру у державній зраді, вчинену в умовах воєнного стану. Йому обрали міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

СБУ затримала ворожого агента / фото Служба безпеки України

В Україні ловлять зрадників: головні новини

СБУ затримала ще одного коригувальника у Миколаєві. Зрадником виявився пенсіонер.

За матеріалами СБУ, до 15 років позбавлення волі засудили українця, який брав участь у бойових діях проти підрозділів АТО. Після початку повномасштабного вторгнення він воював проти ЗСУ та охороняв для окупантів захоплені мости на Запоріжжі.

Правоохоронці викрили агентурну групу, організатором якої була жінка з тимчасово окупованого Мелітополя. Агенти ворога коригували ракетні удари по Запоріжжю.

СБУ затримала жителя Сумщини, який співпрацював із фсб росії. У перші дні війни він "провів" до Київської області окупантів, а разом з ними 128 одиниць техніки ворога.

На Херсонщині викрили російського агента. Він отримав завдання встановити місцезнаходження позицій ЗСУ та підірвати частину боєкомплекту.

Варто переглянути – Російський агент коригував удари по Запоріжжю: дивіться відео