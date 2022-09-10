Контрразведчики СБУ разоблачили сотрудницу одного из предприятий ракетно-космической отрасли в Днепре. Она пошла на сотрудничество с врагом, ведь ждала прихода россиян в Днепропетровскую область и демонстрировала свою пророссийскую позицию в соцсетях.

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Следствие установило, что коллаборанткой была 62-летняя местная жительница. С июня 2022 года она по-разному выслуживалась перед врагом:

передавала информацию о новейших украинских разработках в военной сфере;

передавала информацию о состоянии реализации государственных оборонных заказов Украины;

корректировала ракетные обстрелы по Днепру;

отчитывалась оккупантам об известных ей позициях ВСУ в городе.

И это при том, что ее муж и сын также работают на указанном предприятии и задействованы в разработке и модернизации военного вооружения и ракетной техники,

– подчеркнули правоохранители.

В ходе санкционированных обысков сотрудники СБУ изъяли средства коммуникаций и компьютерную технику, которые использовались для противоправной деятельности.

Как стало известно 10 сентября, женщине уже сообщили о подозрении за государственную измену, а суд планирует избрать меру пресечения в виде содержания под стражей.

Отметим. Государственная измена карается лишением свободы сроком от двенадцати до пятнадцати лет с конфискацией имущества или без таковой.

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Правоохранители задержали двух боевиков из так называемой "лнр", которые обстреливали позиции ВСУ на востоке Украины. Суд уже вынес им тюремные приговоры.

В Николаеве тоже нашли любителя "русского мира". Им оказался пенсионер, который разведывал и передавал врагу секретную информацию о расположении военнослужащих ВСУ и перемещении военной техники по территории Николаевской области.

В Умани Черкасской области задержали местного жителя, который выполнял задачи представителя главного управления генерального штаба вооруженных сил россии и передавал ему секретную информацию об ВСУ и складах боеприпасов. Его приговорили к 12 годам лишения свободы за государственную измену.

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