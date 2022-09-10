Контррозвідники СБУ викрили співробітницю одного з підприємств ракетно-космічної галузі у Дніпрі. Вона пішла на співпрацю з ворогом, адже чекала приходу росіян на Дніпропетровщину і демонструвала свою проросійську позицію у соцмережах.

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Слідство встановило, що колаборанткою була 62-річна місцева мешканка. З червня 2022 року вона по-різному вислуговувалась перед ворогом:

передавала інформацію про новітні українські розробки у воєнній сфері;

передавала інформацію про стан реалізації державних оборонних замовлень України;

коригувала ракетні обстріли по Дніпру;

звітувала окупантам про відомі їй позиції ЗСУ у місті.

І це при тому, що її чоловік і син також працюють на вказаному підприємстві та задіяні у розробці й модернізації військового озброєння і ракетної техніки,

– підкреслили правоохоронці.

Під час санкціонованих обшуків співробітники СБУ вилучили засоби комунікацій та комп‘ютерну техніку, які використовувалися для протиправної діяльності.

Як стало відомо 10 вересня, жінці уже повідомили про підозру за державну зраду, а суд планує обрати запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Зазначимо. Державна зрада карається позбавленням волі на строк від дванадцяти до п'ятнадцяти років з конфіскацією майна або без такої.

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Правоохоронці затримали двох бойовиків з так званої "лнр", які обстрілювали позиції ЗСУ на сході України. Суд уже виніс їм тюремні вироки.

У Миколаєві теж знайшли любителя "руського міра". Ним виявився пенсіонер, який розвідував та передавав ворогу секретну інформацію про розташування військовослужбовців ЗСУ та переміщення військової техніки по території Миколаївської області.

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