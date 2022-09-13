До 2014 року зрадники працювали в одній команді та обіймали посади у райдержадміністрації Старобільська. Потім вони очолили так звану "адміністрацію" окупантів.

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Про кого мовиться:

"виконувача обов'язків голови",

"виконувача обов’язків заступника голови",

"радника голови адміністрації Старобільського району лнр".



СБУ зібрала докази на ексрегіоналів / Фото СБУ

Чиновники одразу перейшли на бік ворога

Після повномасштабного вторгнення росії чиновники самі пішли на співпрацю з ворогом. Вони очолили "окупаційну адміністрацію" та почали активну "командну" роботу: ️

зрадники проводили пропагандистські акції та публічні церемонії з нагоди "червоних дат",

мітинги на підтримку російського вторгнення; ️ ​

наради для розширення пропагандистського впливу серед місцевого населення.

Наразі зрадники охоче роздають інтерв'ю російським ЗМІ, де повторюють методичку кремлівських пропагандистів. Розповідають про "визволення" місцевих мешканців "армією лнр" та "відродження руської культури" на Старобільщині.

Колаборантів розшукують

Тепер зрадникам оголосили про підозру. Їх розшукують правоохоронці.



В СБУ попередили, що кожен, хто перейшов на бік ворога, неодмінно буде покараний за законом. За співпрацю з окупантами загрожує до 10 років ув'язнення.

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