У відомстві заявили, що напередодні повномасштабного вторгнення колишній співробітник СБУ звільнився зі служби й виїхав до однієї з країн Євросоюзу. Його вдалося затримати під час спроби перетнути український кордон.
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Закликав колег до дезертирства
Колишній СБУшник почав телефонувати своїм колегам й закликав їх дезертувати з Києва, натомість він обіцяв, що з ними "все буде добре". Проте після відмови щодо співпраці з окупантами погрожував "злити" персональні дані росіянам.
Експрацівник спецслужби проводив підривну діяльність на користь країни агресора й на іншому рівні. Він намагався передати відомості про хід мобілізаційних заходів та місця дислокації окремих підрозділів Сил оборони. Аби цього досягнути, він намагався випитати інформацію у колишніх колег.
Зловмисника вдалося затримати, коли той перетнув державний кордон України.
Проти колишнього СБУшника відкрили кримінальні провадження за статтями у державній зраді та дезертирство. Наразі зловмисника тримають під вартою, слідство триває.
СБУ бореться зі зрадниками
- У Харкові затримали агента ФСБ, який готував теракти проти українських льотчиків та спецпризначенців. Наразі його тримають під вартою.
- Радника міського голови Очакова, що на Миколаївщині, підозрюють у вчиненні державної зради. Той за вказівкою росіян намагався завербувати мера для здачі міста. Зрадника відправили під варту.
- Співробітники СБУ викрили російського агента на Сумщині. Ним виявився настоятель місцевого храму УПЦ МП, який передавав російській ФСБ секретні дані про оборону області. Священника затримали й повідомили про підозру за статтею про державну зраду.