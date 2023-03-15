У відомстві заявили, що напередодні повномасштабного вторгнення колишній співробітник СБУ звільнився зі служби й виїхав до однієї з країн Євросоюзу. Його вдалося затримати під час спроби перетнути український кордон.

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Закликав колег до дезертирства

Колишній СБУшник почав телефонувати своїм колегам й закликав їх дезертувати з Києва, натомість він обіцяв, що з ними "все буде добре". Проте після відмови щодо співпраці з окупантами погрожував "злити" персональні дані росіянам.

Експрацівник спецслужби проводив підривну діяльність на користь країни агресора й на іншому рівні. Він намагався передати відомості про хід мобілізаційних заходів та місця дислокації окремих підрозділів Сил оборони. Аби цього досягнути, він намагався випитати інформацію у колишніх колег.

Зловмисника вдалося затримати, коли той перетнув державний кордон України.

Проти колишнього СБУшника відкрили кримінальні провадження за статтями у державній зраді та дезертирство. Наразі зловмисника тримають під вартою, слідство триває.

СБУ бореться зі зрадниками