Зрадник займався підготовкою терактів проти військовослужбовців ЗСУ, які перебувають на території Харкова. Тепер йому загрожує позбавлення волі.
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Українець готував теракти проти наших захисників
Зловмисник стежив за українськими захисниками, намагався встановити місця їхньої дислокації, а також маршрути пересування. Особливу увагу ворог мав щодо військових льотчиків, командирів спецпідрозділів ЗСУ та співробітників СБУ.
У підсумку правоохоронці затримали зрадника під час спроби передачі агресору розвідувальної інформації.
Водночас поблизу одного з будинків, де проживають українські військовослужбовці, виявлено ворожий схрон з вибухівкою, яку ворог планував застосувати для вчинення терактів,
– розповіли в СБУ.
Зловмисником виявився мешканець Харкова, якого у листопаді 2022 року завербував співробітник ФСБ у Бєлгородській області Саліцев А.П. У вербуванні допоміг родич зрадника, який мешкає у Росії.
"Крім стеження за українськими захисниками, зловмисник виконував ворожі завдання щодо виявлення замаскованих підприємств оборонно-промислового комплексу України. Координати стратегічних об’єктів потрібні були окупантам для проведення прицільних ракетних ударів по місту", – зазначили правоохоронці.
У Харкові затримали зрадника / фото СБУ
Що загрожує зраднику
СБУ вже повідомила затриманому про підозру за статтею про державну зраду, вчинену в умовах воєнного стану. Наразі зловмисник перебуває під вартою. Розслідування триває.
В України викривають зрадників
- Нещодавно СБУ завітала в помешкання закарпатського блогера, що, ймовірно, розпалював міжконфесійну ворожнечу. Так, чоловік називав Православну Церкву України – сектантською організацією, наполягаючи на її неканонічності та незаконності.
- Радника міського голови Очакова, що на Миколаївщині, підозрюють у вчиненні державної зради. Той за вказівкою росіян намагався завербували мера для здачі міста.
- Також співробітники СБУ викрили російського агента на Сумщині. Ним виявився настоятель місцевого храму УПЦ МП, який передавав російській ФСБ секретні дані про оборону області.