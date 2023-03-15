Зрадник займався підготовкою терактів проти військовослужбовців ЗСУ, які перебувають на території Харкова. Тепер йому загрожує позбавлення волі.

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Українець готував теракти проти наших захисників

Зловмисник стежив за українськими захисниками, намагався встановити місця їхньої дислокації, а також маршрути пересування. Особливу увагу ворог мав щодо військових льотчиків, командирів спецпідрозділів ЗСУ та співробітників СБУ.

У підсумку правоохоронці затримали зрадника під час спроби передачі агресору розвідувальної інформації.

Водночас поблизу одного з будинків, де проживають українські військовослужбовці, виявлено ворожий схрон з вибухівкою, яку ворог планував застосувати для вчинення терактів,

– розповіли в СБУ.

Зловмисником виявився мешканець Харкова, якого у листопаді 2022 року завербував співробітник ФСБ у Бєлгородській області Саліцев А.П. У вербуванні допоміг родич зрадника, який мешкає у Росії.

"Крім стеження за українськими захисниками, зловмисник виконував ворожі завдання щодо виявлення замаскованих підприємств оборонно-промислового комплексу України. Координати стратегічних об’єктів потрібні були окупантам для проведення прицільних ракетних ударів по місту", – зазначили правоохоронці.

У Харкові затримали зрадника / фото СБУ

Що загрожує зраднику

СБУ вже повідомила затриманому про підозру за статтею про державну зраду, вчинену в умовах воєнного стану. Наразі зловмисник перебуває під вартою. Розслідування триває.

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