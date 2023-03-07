За даними прокуратури, 55-річний житель міста отримував завдання від головного управління генерального штабу збройних сил Росії.

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Під псевдонімом "Майстер" підозрюваний на постійній основі отримував завдання від представників ГРУ Росії. Одним із завдань було звітування про наслідки ракетно-артилерійських обстрілів російських військ по території Очаківської міської територіальної громади,

– йдеться в повідомленні.

Та вже в січні 2023 року підозрюваний отримав нове завдання щодо вербування Очаківського міського голови, забезпечення його лояльного відношення та підтримки дій Росії, аж до "здачі міста".



Радник мера Очакова був завербований росіянами / Фото СБУ

Мер Очакова повідомив про наміри свого заступника СБУ

За даними слідства, наприкінці січня фігурант справи мав влаштувати телефонну розмову мера Очакова з представниками Росії. Натомість голова міста повідомив Службу безпеки.

За сприяння здачі міста меру "пропонували обрати посаду у разі захоплення південного регіону".

Втім, він проявив патріотичну позицію, повідомив СБУ про спроби вербування і сприяв викриттю ворожих планів. Встановлено, що агентом ГРУ виявився колишній командир одного з центрів спеціальних операцій Збройних сил України,

– повідомляє відомство.

Чоловіку повідомили про підозру в державній зраді. Його взяли під варту. Під час обшуків правоохоронці вилучили телефон, тепловізори та незареєстровану зброю з боєприпасами.

Правоохоронці вилучили у зрадника зброю / Фото СБУ

До слова, співробітники СБУ викрили російського агента на Сумщині. Ним виявився настоятель місцевого храму УПЦ МП, який передавав російській ФСБ секретні дані про оборону області.