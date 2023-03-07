По данным прокуратуры, 55-летний житель города получал задачи от главного управления генерального штаба вооруженных сил России.

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Под псевдонимом "Мастер" подозреваемый на постоянной основе получал задания от представителей ГРУ России. Одной из задач была отчетность о последствиях ракетно-артиллерийских обстрелов российских войск по территории Очаковской городской территориальной общины,

– говорится в сообщении.

Но уже в январе 2023 года подозреваемый получил новую задачу вербовки Очаковского городского головы, обеспечения его лояльного отношения и поддержки действий России, вплоть до "сдачи города".



Советник мэра Очакова был завербован россиянами / Фото СБУ

Мэр Очакова сообщил о намерениях своего заместителя СБУ

По данным следствия, в конце января фигурант дела должен был устроить телефонный разговор мэра Очакова с представителями России. Глава города сообщил Службу безопасности.

При содействии сдаче города мэру "предлагали избрать должность в случае захвата южного региона".

Впрочем, он проявил патриотическую позицию, сообщил СБУ о попытках вербовки и способствовал разоблачению враждебных планов. Установлено, что агентом ГРУ оказался бывший командир одного из центров специальных операций Вооруженных сил Украины,

– сообщает ведомство.

Мужчине сообщили о подозрении в государственной измене. Его взяли под стражу. Во время обысков правоохранители изъяли телефон, тепловизоры и незарегистрированное оружие с боеприпасами.

Правоохранители изъяли у предателя оружие / Фото СБУ

К слову, сотрудники СБУ разоблачили российского агента в Сумской области. Им оказался настоятель местного храма УПЦ МП, передавший российской ФСБ секретные данные об обороне области.