За даними слідства, священник збирав для росіян інформацію про місця перебування українських військ на території Сумської області. Насамперед він намагався виявити місця базування командних пунктів і складів з артилерійським озброєнням ЗСУ.

Зверніть увагу Скинув на телевежу у Харкові 8 бомб: російського льотчика засудили на 12 років

Збирав персональні дані та фотографував об'єкти

За даними СБУ, священник у прикордонній місцевості приховано фотографував та знімав на відео українські об'єкти. Ця інформація ворогу була потрібна для завдання прицільних ракетних та масованих артилерійських ударів по регіону, а також здійснення диверсійних вилазок.

Також настоятель храму збирав персональні дані керівників місцевих органів влади та правоохоронців.

Співробітники СБУ затримали зловмисника на спробі передачі агресору закритих відомостей про посадовців місцевих військових адміністрацій. За даними слідства, протоієрей був завербований кадровим співробітником управління ФСБ по Брянській області у вересні минулого року,

– йдеться у повідомленні СБУ.

Правоохоронці відзначають, що священник став мішенню для російських спецслужб через свої проросійські погляди, які він не приховував. Для передання інформації він використовував анонімні месенджери.

Священника затримали. Йому повідомили про підозру за статтею про державну зраду.

Колаборанти з УПЦ МП поповнюють обмінний фонд

Представник ГУР МО Андрій Юсов напередодні розповів, що в межах обміну полоненими 16 лютого українська сторона передала окупантам священника УПЦ МП, підозрюваного в державній зраді. Саме на нього був запит у російської сторони. Проте невідомо, чи українська сторона передала росіянам тільки цього священника у межах обміну полоненими, повернувши 99 військових та 1 цивільного.

Водночас видання "Українська правда" з посиланням на власні джерела в правоохоронних органах повідомило, що Україна передала Росії настоятеля Свято-Казанської парафії Горлівської єпархії Української православної церкви Московського патріархату Миколу Зірку. Він служив у селищі міського типу Ярова Лиманської Громади, що на Донеччині. До обміну суд виніс йому вирок у вигляді 7 років позбавлення волі з конфіскацією майна.