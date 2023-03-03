Працівники спецслужби вияснили, що бомби на телевежу у Харкові скидав заступник командира військової частини 6-ї армії військово-повітряних сил Росії.
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Що відомо про справу
За результатами слідства, 6 березня 2022 року загарбник на російському бойовому літаку перетнув державний кордон України та здійснив бомбардування радіотелевізійної станції у Харкові.
Встановлено, що для проведення повітряної атаки ворог застосував 8 авіаційних бомб ФАБ-500. Загальна вага вибухівки складала 2,5 тонни у тротиловому еквіваленті.
Російський льотчик бомбардує телевежу у Харкові: дивіться відео
До слова, самого льотчика українські захисники збили одразу після того, як він скинув бомби. Після катапультування та приземлення його затримали.
Відтак, на підставі зібраних доказів суд визнав його винним за частиною 2 статті 28 та частиною 1 статті 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни). Окупанту призначили покарання у вигляді 12 років ув'язнення.
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