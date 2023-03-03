Працівники спецслужби вияснили, що бомби на телевежу у Харкові скидав заступник командира військової частини 6-ї армії військово-повітряних сил Росії.

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Що відомо про справу

За результатами слідства, 6 березня 2022 року загарбник на російському бойовому літаку перетнув державний кордон України та здійснив бомбардування радіотелевізійної станції у Харкові.

Встановлено, що для проведення повітряної атаки ворог застосував 8 авіаційних бомб ФАБ-500. Загальна вага вибухівки складала 2,5 тонни у тротиловому еквіваленті.

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До слова, самого льотчика українські захисники збили одразу після того, як він скинув бомби. Після катапультування та приземлення його затримали.

Відтак, на підставі зібраних доказів суд визнав його винним за частиною 2 статті 28 та частиною 1 статті 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни). Окупанту призначили покарання у вигляді 12 років ув'язнення.

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