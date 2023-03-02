Зловмисник планував зірвати поставки іноземного озброєння для ЗСУ на східному і південному фронтах. Нагадаємо, нещодавно СБУ викрила шахраїв, які від імені влади "збирали гроші для ЗСУ".

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У Рівному затримали іноземця-диверсанта

Як стало відомо, 19 лютого чоловік прибув в Україну під виглядом мешканця однієї з європейських країн. Після прибуття до Рівненської області він провів розвідку поблизу стратегічної транспортної артерії для визначення місця встановлення вибухового пристрою.

Зафіксовано виходи диверсанта на місцевість, де він приховано обстежував об’єкт, а також спостерігав за періодичністю проїзду рухомого складу. Наступним його "кроком" мало бути встановлення вибухівки у найбільш "вразливому" місці вказаного об’єкта критичної інфраструктури та здійснення підриву,

– розповіли правоохоронці.



Правоохоронці затримали зловмисника / фото СБУ

Однак СБУ встигли викрити зловмисника та затримали його. Як виявилось, чоловік має посвідку на постійне проживання в Росії та є агентом російської воєнної розвідки.

З 2014 року зловмисник виконував ворожі завдання проти українських захисників на Сході. Для цього він вступив до складу угруповання "оплот", а потім до так званого "батальйону хан".

Після 24 лютого 2022 року зловмисник увійшов до лав окупаційного угруповання "Херсон" і брав участь у бойових діях проти ЗСУ на Запорізькому та Херсонському напрямках.

У вересні минулого року зловмисник повернувся в Росію, де отримав завдання щодо проведення розвідувально-підривної діяльності у північно-західному регіоні України. Куратором російського диверсанта був кадровий співробітник ГРУ.

"Крім підготовки до вчинення диверсії зловмисник передавав до Росії розвіддані про дислокацію підрозділів Сил оборони на території Рівненщини, зокрема місцевих військкоматів", – зазначили в СБУ.



Зловмисник працював на Росію / фото СБУ

Що загрожує зловмиснику

СБУ вже повідомила чоловіку про підозру. Суд обрав йому міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.



Затримання іноземця-диверсанта / фото СБУ

СБУ викриває зрадників України