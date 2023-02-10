Про це свідчать докази, які вдалося зібрати контррозвідці СБУ. Тож після їхнього аналізу Олег Волошин отримав підозру у державній зраді.

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Що з'ясувало слідство

Як зазначають у СБУ, упродовж 2020 – 2021 років він діяв на користь військово-політичного керівництва Росії. Його задача полягала у веденні підривної діяльності проти України.

Слідчі наголошують, що він свідомо маніпулював суспільною думкою українців. І робив народний обранець це на користь країни-агресорки. Крім того, він подавав викривлену інформацію щодо політичної та соціальної сфери України. Її він озвучував під час своїх виступів, а також в інтерв'ю.

Нагадуємо, що він був серед тих, хто виправдовував створення так званих псевдореспублік "ЛНР" і "ДНР" на території України.

До слова, в Офісі генпрокурора зазначили, що це не єдине, за що планують притягнути до відповідальності Волошина. Він також підозрюється у тому, що вчинив умисне легке тілесне ушкодження активісту.

Ця та інша діяльність Волошина доводить, що він свідомо діяв на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності, державній, економічній та інформаційній безпеці України,

– наголошують у СБУ.

Волошина притягнуть до відповідальності

У відомстві зауважили, що наразі працюють над тим, щоб притягнути народного обранця до відповідальності за скоєне. Зауважимо, що зараз він переховується від правосуддя за межами нашої держави.

Крім того, відомо про проведення слідчих дій як за адресами проживання самого Волошина, так і його родичів та тих, хто підтримував з ним зв'язки. Цим займаються співробітники СБУ та ДБР. До слова, в останньому зауважили, що таких обшуків 7.

Давид Арахамія зауважив, що кампанія з очищення Верховної Ради від депутатів заборонених партій триває.

Як я неодноразово казав, очищення парламенту від депутатів ОПЗЖ буде проходити винятково в законний, конституційний спосіб. Без шансів на оскарження,

– наголосив він.

Ексдепутатів часів Януковича позбавили громадянства

Зауважимо, що напередодні Володимир Зеленський позбавив громадянства колишніх чиновників часів Януковича. У список потрапили:

ексвіцепрем'єр, екссекретар РНБО та ексголова АП Андрій Клюєв;

ексміністр освіти і науки Дмитро Табачник;

ексміністр доходів і зборів Олександр Клименко;

ексміністр внутрішніх справ Віталій Захарченко;

ексголова СБУ Олександр Якименко.

Правда, це теж далеко не все. Також до цього списку увійшли: