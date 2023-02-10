Об этом свидетельствуют доказательства, которые удалось собрать контрразведке СБУ. После их анализа Олег Волошин получил подозрение в государственной измене.

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Что выяснило следствие

Как отмечают в СБУ, на протяжении 2020 – 2021 годов он действовал в пользу военно-политического руководства России. Его задача заключалась в ведении взрывной деятельности против Украины.

Следователи подчеркивают, что он сознательно манипулировал общественным мнением украинцев. И делал народный избранник это в пользу страны-агрессорки. Кроме того, он предоставлял искаженную информацию о политической и социальной сфере Украины. Ее он озвучивал во время своих выступлений, а также в интервью.

Напоминаем, что он был среди тех, кто оправдывал создание так называемых псевдореспублик "ЛНР" и "ДНР" на территории Украины.

К слову, в Офисе генпрокурора отметили, что это не единственное, за что планируют привлечь к ответственности Волошина. Он также подозревается в том, что нанес умышленное легкое телесное повреждение активисту. Последнее облило народного избранника зеленкой 21 июля 2020 года. Таким образом, он отреагировал на заявление Волошина об отсутствии суверенитета Украины.

Эта и другая деятельность Волошина доказывает, что он сознательно действовал в ущерб суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности, обороноспособности, государственной, экономической и информационной безопасности Украины,

– отмечают в СБУ.

Волошина привлекут к ответственности

В ведомстве отметили, что сейчас работают над тем, чтобы привлечь народного избранника к ответственности за совершенное. Заметим, что сейчас он скрывается от правосудия за пределами нашего государства.

Кроме того, известно о проведении следственных действий как по адресам проживания самого Волошина, так и его родственников и поддерживавших с ним связи. Этим занимаются сотрудники СБУ и ДБР. К слову, в последнем заметили, что таких обысков 7.

Давид Арахамия заметил, что кампания по очищению Верховной Рады от депутатов запрещенных партий продолжается.

Как я неоднократно говорил, очищение парламента от депутатов ОПЗЖ будет проходить исключительно законным, конституционным способом. Без шансов на обжалование,

– подчеркнул он.

Эксдепутатов времен Януковича лишили гражданства

Заметим, что накануне Владимир Зеленский лишил гражданства бывших чиновников времен Януковича. В список попали:

экс-вице-премьер, экс-секретарь СНБО и экс-председатель АП Андрей Клюев;

экс-министр образования и науки Дмитрий Табачник;

экс-министр доходов и сборов Александр Клименко;

экс-министр внутренних дел Виталий Захарченко;

экс-председатель СБУ Александр Якименко.

Правда, это тоже далеко не все. Также в этот список вошли: