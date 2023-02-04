Детали рассказал глава фракции "Слуга Народа" в Верховной Раде Украины Давид Арахамия.
Важно Арахамия анонсировал "очищение парламента": кто может потерять мандаты
Среди тех, кого Зеленский лишил гражданства, есть:
- экс-вице-премьер, экссекретарь СНБО и экспредседатель АП Андрей Клюев;
- экс-министр образования и науки Дмитрий Табачник;
- экс-министр доходов и сборов Александр Клименко;
- экс-министр внутренних дел Виталий Захарченко;
- экс-председатель СБУ Александр Якименко.
Однако это далеко не полный перечень. Кроме экс-чиновников времен Януковича в список вошли:
- депутат Харьковского областного совета Никита Шенцев, сын бывшего нардепа Дмитрия Шенцева;
- член правления государственного авиастроительного концерна "Авиация Украины" времен премьерства Януковича Александр Горбылев;
- депутат Одесского горсовета от ОПЗЖ Виктор Баранский;
- сын Андрея Клюева Богдан.
Что будет дальше
Арахамия заявил, что следующим шагом будет:
- наложение на них санкций,
- арест и конфискация в пользу государства всего их имущества, корпоративных прав и других активов.
Ранее Зеленский рассказал, что это очередной шаг для защиты и очищения нашего государства от тех, кто на стороне агрессора. Следовательно, глава государства подписал новые документы для защиты государства Предполагали, что это может относиться к лицам, имеющим российское гражданство.
Добавим, что суд наконец-то разрешил арестовать и самого беглого президента Виктора Януковича. Разрешение на арест экс-президента предоставили в уголовном производстве по обстоятельствам, которые он совершил 18 – 20 февраля 2014 года. Речь идет о расстреле майдановцев.
Отметили, что расследование установило – Янукович совместно с главой Службы безопасности, министром внутренних дел, министром обороны и рядом высокопоставленных должностных лиц без законных оснований организовал силовой разгон демонстрантов. Раньше для экспрезидента избрали меру пресечения в виде содержания под стражей через узурпацию власти, Харьковские соглашения, дезертирство и т.д.