Детали рассказал глава фракции "Слуга Народа" в Верховной Раде Украины Давид Арахамия.

Важно Арахамия анонсировал "очищение парламента": кто может потерять мандаты

Среди тех, кого Зеленский лишил гражданства, есть:

экс-вице-премьер, экссекретарь СНБО и экспредседатель АП Андрей Клюев;

экс-министр образования и науки Дмитрий Табачник;

экс-министр доходов и сборов Александр Клименко;

экс-министр внутренних дел Виталий Захарченко;

экс-председатель СБУ Александр Якименко.

Однако это далеко не полный перечень. Кроме экс-чиновников времен Януковича в список вошли:

депутат Харьковского областного совета Никита Шенцев, сын бывшего нардепа Дмитрия Шенцева;

член правления государственного авиастроительного концерна "Авиация Украины" времен премьерства Януковича Александр Горбылев;

депутат Одесского горсовета от ОПЗЖ Виктор Баранский;

сын Андрея Клюева Богдан.

Что будет дальше

Арахамия заявил, что следующим шагом будет:

наложение на них санкций,

арест и конфискация в пользу государства всего их имущества, корпоративных прав и других активов.

Ранее Зеленский рассказал, что это очередной шаг для защиты и очищения нашего государства от тех, кто на стороне агрессора. Следовательно, глава государства подписал новые документы для защиты государства Предполагали, что это может относиться к лицам, имеющим российское гражданство.

Добавим, что суд наконец-то разрешил арестовать и самого беглого президента Виктора Януковича. Разрешение на арест экс-президента предоставили в уголовном производстве по обстоятельствам, которые он совершил 18 – 20 февраля 2014 года. Речь идет о расстреле майдановцев.

Отметили, что расследование установило – Янукович совместно с главой Службы безопасности, министром внутренних дел, министром обороны и рядом высокопоставленных должностных лиц без законных оснований организовал силовой разгон демонстрантов. Раньше для экспрезидента избрали меру пресечения в виде содержания под стражей через узурпацию власти, Харьковские соглашения, дезертирство и т.д.