Об этом 3 февраля написал глава фракции "Слуга Народа" в Верховной Раде Украины Давид Арахамия.

К теме Могут ли забрать мандаты у всех нардепов из ОПЗЖ: Зеленский ответил на петицию

"Все будет проходить исключительно в рамках Конституции и законов Украины. То есть, без шансов на обжалование в украинских и международных судах. К сожалению, это не так быстро, как нам всем хотелось бы. Зато надежно", – сказал Арахамия.

Кто потеряет мандаты

По словам политика, скоро будет больше информации о потерях мандатов. Он поблагодарил гражданское общество за давление на пророссийских депутатов.

Арахамия отметил, что получил много вопросов от журналистов по поводу представителей "Оппозиционной платформы – За жизнь". Следовательно, решил сообщить несколько деталей:

Олег Волошин принял решение сложить полномочия. Он сообщил об этом публично;

сложить мандаты планируют Наталья Королевская и ее муж Юрий Солод.

На сегодняшний день их заявления в Аппарате ВР еще не зарегистрированы. Но, по нашей информации, документы от них уже направляются на Грушевского, – рассказал Арахамия.

Другие кандидаты на утрату полномочий

Источники издания РБК-Украина в парламенте рассказали, что депутаты от ОПЗЖ Вадим Столар и Игорь Абрамович хотят сложить мандаты. Это может произойти на следующей неделе на пленарном заседании Верховной Рады.