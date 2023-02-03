Про це 3 лютого написав голова фракції "Слуга Народу" у Верховній Раді України Давид Арахамія.

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"Усе проходитиме виключно в рамках Конституції й законів України. Тобто, без шансів на оскарження в українських і міжнародних судах. На жаль, це не так швидко, як нам усім би хотілося. Зате надійно", – сказав Арахамія.

Хто втратить мандати

За словами політика, незабаром буде більше інформації про втрати мандатів. Він подякував громадянському суспільству за тиск на проросійських депутатів.

Арахамія зазначив, що отримав багато запитань від журналістів щодо представників "Опозиційної платформи – За життя". Відтак вирішив повідомити кілька деталей:

Олег Волошин ухвалив рішення скласти повноваження. Він повідомив про це публічно;

скласти мандати планують Наталія Королевська та її чоловік Юрій Солод.

На сьогодні їхні заяви в Апараті ВР ще не зареєстровані. Але, за нашою інформацією, документи від них уже прямують на Грушевського, – розповів Арахамія.

Інші кандидати на втрату повноважень

Джерела видання РБК-Україна у парламенті розповіли, що депутати від ОПЗЖ Вадим Столар та Ігор Абрамович хочуть скласти мандати. Це може статися наступного тижня на пленарному засіданні Верховної Ради.