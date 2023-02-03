Президент України звернувся до голови Верховної Ради України Руслана Стефанчука з проханням опрацювати викладені в електронній петиції пропозиції та поінформувати про результати розгляду автора звернення.

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Що сказав Зеленський

Зазначимо, що петиція була опублікована 9 січня та зібрала понад 37000 голосів. Її автори пропонували президенту вийти із законодавчою ініціативою щодо позбавлення мандатів народних депутатів із колишньої партії ОПЗЖ.

Глава держави також наголосив, що у законодавстві України немає інструментів, які б дозволили одномоментно та терміново позбавити депутатів своїх мандатів.

Зеленський пояснив, що будь-які проєкти законів заздалегідь готуються апаратом Верховної Ради за поданнями комітетів, тимчасових спеціальних комісій та тимчасових слідчих комісій з урахуванням пропозицій депутатських фракцій (депутатських груп) відповідно до затвердженого порядку денної сесії Верховної Ради та подаються на розгляд Погоджувальної ради.

У грудні президент уже відповідав на схожу петицію. Тоді він доручив спікеру Верховної Ради Руслану Стефанчуку розглянути пропозицію щодо позбавлення мандату всіх народних депутатів від забороненої партії "Опозиційна платформа – За життя".

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