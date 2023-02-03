Президент України звернувся до голови Верховної Ради України Руслана Стефанчука з проханням опрацювати викладені в електронній петиції пропозиції та поінформувати про результати розгляду автора звернення.
Варте уваги Більшість зрадники та навідники, – Давидюк сказав, що потрібно робити з нардепами "ОПЗЖ"
Що сказав Зеленський
Зазначимо, що петиція була опублікована 9 січня та зібрала понад 37000 голосів. Її автори пропонували президенту вийти із законодавчою ініціативою щодо позбавлення мандатів народних депутатів із колишньої партії ОПЗЖ.
Глава держави також наголосив, що у законодавстві України немає інструментів, які б дозволили одномоментно та терміново позбавити депутатів своїх мандатів.
Зеленський пояснив, що будь-які проєкти законів заздалегідь готуються апаратом Верховної Ради за поданнями комітетів, тимчасових спеціальних комісій та тимчасових слідчих комісій з урахуванням пропозицій депутатських фракцій (депутатських груп) відповідно до затвердженого порядку денної сесії Верховної Ради та подаються на розгляд Погоджувальної ради.
У грудні президент уже відповідав на схожу петицію. Тоді він доручив спікеру Верховної Ради Руслану Стефанчуку розглянути пропозицію щодо позбавлення мандату всіх народних депутатів від забороненої партії "Опозиційна платформа – За життя".
Діяльність забороненої ОПЗЖ: головне
- Після того, як суд заборонив партію ОПЗЖ, народні депутати сформували депутатську групу в парламенті "Платформа за життя та мир" на чолі з Юрієм Бойком.
- Членів колишньої ОПЗЖ постійно затримують на хабарництві та роботі на Росію. Часто прихильники проросійської партії виконують функції навідників або російських агентів, які передають російській ФСБ інформацію про дислокацію ЗСУ.
- 29 січня стало відомо, що Наталія Королевська та її чоловік – нардеп Юрій Солод – написали заяву на складання мандатів. Зокрема це сталося після розслідування УП. У сюжеті йдеться про те, що подружжя перебралося в Дубаї, де придбало собі нерухомість.