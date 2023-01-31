Про це 24 Каналу розповів політолог Микола Давидюк. За його словами, колишній співголова забороненої "ОПЗЖ" Юрій Бойко є шпигуном та навідником на всю країну, який розкрадав кошти державного бюджету й не може бути Героєм України.

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У правоохоронних органів мають бути питання до Бойка

Микола Давидюк розповів, що рішення Прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля про відмову від скасування статусу Героя України Юрію Бойку означає, що він дійсно вважає його героєм, попри його злочини проти України.

А що Бойко хіба не шпигун? Він шпигун, але є різниця. Один вкрав в колгоспі зерно мішками, а інший крав мільярди з бюджету. Що на газі він не крав, чи коли був в уряді не крав? Або коли очолював "ОПЗЖ", з державного бюджету не виводив гроші на свою колабораціоністську партію? Бойко такий же самий навідник, тільки він наводив на всю країну,

– сказав політолог.

Давидюк не розуміє, чому Денис Шмигаль визнає Бойка Героєм України, коли у правоохоронних органів мають бути питання до цього політика. На думку політолога, членів "ОПЗЖ" потрібно обмінювати на полонених українських військових.

Я взагалі стою на позиції, що і Юрія Бойка, і Сергія Льовочкіна, і Нестора Шуфрича й решту цієї російської партії треба обмінювати на наших захисників,

– сказав Давидюк.

Політолог зазначив, що близько 5 тисяч українських військових перебувають в російському полоні, але їх можна витягти обмінявши на проросійських політиків. Миколу Давидюка обурило, що є така кількість українських полонених, а натомість до зрадників немає питань.

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Політолог здивований, що в уряді не має питань до російського колаборанта Юрія Бойка. На його думку, у Верховній Раді не настільки критична ситуація, щоб не вистачало голосів для прийняття рішень без колаборантів.

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Політолог зазначив, що Нестор Шуфрич очолює комітет Верховної ради з питань свободи слова й при цьому він є людиною, яка працює на Владіміра Путіна та Віктора Медведчука.

"Шуфрич очолює комітет свободи слова. Тобто людина, яка працює на Путіна та Медведчука, яка здає наші національні інтереси – це голова комітету свободи слова. Сором і ганьба Верховній Раді", – сказав Давидюк.

Що робити з "ОПЗЖ"

Попри те, що партія заборонена, її депутати залишились на своїх місцях. Микола Давидюк переконаний, що їх потрібно вигнати з парламенту й для цього можна легко знайти юридичні інструменти. Також це стосується членів "ОПЗЖ" в регіонах.

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При цьому політолог зазначив, що не варто судити всіх однаково, але для кожного потрібен чесний суд, щоб не було як в Харківському суді, коли він відпускав навідників, колаборантів та адміністраторів проросійських телеграм-каналів.

Телеграм-канал, який працював проти нас, в якому писали, що йде добрий Путін та нас врятує. А до цієї дівчини немає питань. Застава 30 тисяч гривень й все, можеш їхати. Ну вона й на Молдову погнала,

– сказав політолог.

Давидюк запропонував, щоб ті судді, які ухвалювали рішення на користь колаборантів самі відсиджували їхній термін.

"Якщо ти брав гроші, відпустив колаборанта, ну так йди за нього в тюрму, що це за правосуддя таке. Суддів навіть у війну ми чесних не отримали. У нас з'явилось багато інституцій, довіра в суспільстві, громадянське суспільство, волонтери та ЗСУ стали інституцією, але такого ми не побачили в суддях", – сказав політолог.

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