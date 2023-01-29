Що чекає на Королевську та її чоловіка

Про це 24 Каналу сказав народний депутат від партії "Голос" Ярослав Юрчишин. Він наголосив, що цим особам важливо не лише скласти мандат, адже це все одно відбулося б рано чи пізно, вони також мають відповідати за все, що зробили.

До теми Королевська з чоловіком написали заяви на складання мандатів, – ЗМІ

Депутат пояснив, що проблема не лиш в політичній позиції, а й в тому, що і Королевська, і її чоловік Юрій Солод свого часу приймали участь у так званій "бандитській приватизації державних активів" та діяли в інтересах Росії, створюючи проросійські рухи.

В цьому є і кримінальна відповідальність, і сприяння країні-агресору. Це точно будуть фігуранти у справі щодо колабораціонізму, проти них будуть застосовані санкції тощо,

– заявив Юрчишин.

Нардеп наголосив, що з Офісу Президента надходили чутки про наявність подвійних паспортів у депутів Наталії Королевської та Юрія Солода, а також інших представників ОПЗЖ.

Юрчишин прокоментував складання Королевською і Солодом мандатів: відео



Чим "прославилося" одіозне подружжя

Королевська та Солод упродовж останніх років будували політичну кар'єру як представники ОПЗЖ.

Королевська неодноразово опинялася в епіцентрі скандалу. Зокрема, її внесли у базу "Миротворця" за зв'язки з ФСБ та організацію диверсійних заходів на території України.

Одіозна політикиня вимагала повернути в школи російську мову. Свою позицію нардепка пояснювала абсурдною заявою, що "усі і так говорять в Україні російською". Не обійшлася Королевська й без прокремлівських фейків.

Під час запровадження воєнного стану в Україні Королевська активно прогулювала засідання Ради, а тоді просто втекла.

Водночас Юрій Солод до свого "туру" у Дубай також активно "вкидав" проросійські заяви в інформаційний простір. Зокрема, "підспівував" дружині у питанні мови.

Хто ще з депутатів може скласти мандат

Юрчишин каже, що радить скласти мандат, як це зробила Королевська з чоловіком, всім прихильникам "русского міра", зокрема всім, хто був членом партії ОПЗЖ, "партії Шарія” та інших заборонених вже партій.

Важливо! ЗМІ повідомляють, що також заяву на складання мандату написав депутат Олег Волошин.

За його словами, найбільш логічним є позбавлення цих депутатів всіх представницьких функцій, бо служити державі, будучи в політичній силі, яка підтримувала агресію, небезпечно під час війни.

Нагадаємо, що Володимир Зеленський ще навесні 2022 року підписав закон про заборону проросійських партій. Відповідний документ підтримали 300 народних обранців.