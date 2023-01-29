Про це 24 Каналу сказав народний депутат від партії "Голос" Ярослав Юрчишин. Він наголосив, що цим особам важливо не лише скласти мандат, адже це все одно відбулося б рано чи пізно, вони також мають відповідати за все, що зробили.

До теми Королевська з чоловіком написали заяви на складання мандатів, – ЗМІ

Депутат пояснив, що проблема не лиш в політичній позиції, а й в тому, що і Королевська, і її чоловік Юрій Солод свого часу приймали участь у так званій "бандитській приватизації державних активів" та діяли в інтересах Росії, створюючи проросійські рухи.

В цьому є і кримінальна відповідальність, і сприяння країні-агресору. Це точно будуть фігуранти у справі щодо колабораціонізму, проти них будуть застосовані санкції тощо,
– заявив Юрчишин.

Нардеп наголосив, що з Офісу Президента надходили чутки про наявність подвійних паспортів у депутів Наталії Королевської та Юрія Солода, а також інших представників ОПЗЖ.

Юрчишин прокоментував складання Королевською і Солодом мандатів: відео

  • Королевська та Солод упродовж останніх років будували політичну кар'єру як представники ОПЗЖ.
  • Королевська неодноразово опинялася в епіцентрі скандалу. Зокрема, її внесли у базу "Миротворця" за зв'язки з ФСБ та організацію диверсійних заходів на території України.
  • Одіозна політикиня вимагала повернути в школи російську мову. Свою позицію нардепка пояснювала абсурдною заявою, що "усі і так говорять в Україні російською". Не обійшлася Королевська й без прокремлівських фейків.
  • Під час запровадження воєнного стану в Україні Королевська активно прогулювала засідання Ради, а тоді просто втекла.
  • Водночас Юрій Солод до свого "туру" у Дубай також активно "вкидав" проросійські заяви в інформаційний простір. Зокрема, "підспівував" дружині у питанні мови.

Юрчишин каже, що радить скласти мандат, як це зробила Королевська з чоловіком, всім прихильникам "русского міра", зокрема всім, хто був членом партії ОПЗЖ, "партії Шарія” та інших заборонених вже партій.

За його словами, найбільш логічним є позбавлення цих депутатів всіх представницьких функцій, бо служити державі, будучи в політичній силі, яка підтримувала агресію, небезпечно під час війни.

Нагадаємо, що Володимир Зеленський ще навесні 2022 року підписав закон про заборону проросійських партій. Відповідний документ підтримали 300 народних обранців.