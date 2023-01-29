Что ждет Королевскую и ее мужа

Об этом 24 Каналу сказал народный депутат от партии "Голос" Ярослав Юрчишин. Он подчеркнул, что таким лицам важно не только сложить мандат, ведь это все равно произошло бы рано или поздно, они также должны отвечать за все, что сделали.

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Депутат объяснил, что проблема не только в политической позиции, но и в том, что и Королевская, и ее муж Юрий Солод в свое время принимали участие в так называемой "бандитской приватизации государственных активов" и действовали в интересах России, создавая пророссийские движения

В этом есть и уголовная ответственность, и содействие стране-агрессору. Это точно будут фигуранты по делу о коллаборационизме, против них будут применены санкции и т.д.

– заявил Юрчишин.

Нардеп подчеркнул, что из Офиса Президента поступали слухи о наличии двойных паспортов у депутатов Натальи Королевской и Юрия Солода, а также других представителей ОПЗЖ.

Юрчишин прокомментировал сложение Королевской и Солодом мандатов: видео



Чем "прославились" одиозные супруги

Королевская и Солод последние годы строили политическую карьеру как представители ОПЗЖ.

Королевская не раз оказывалась в эпицентре скандала. В частности, ее внесли в базу "Миротворца" за связи с ФСБ и организацию диверсионных мер на территории Украины.

Одиозная политик Королевская требовала вернуть в школы русский язык. Свою позицию нардеп объясняла абсурдным заявлением, что "все и так говорят в Украине на русском". Не обошлась Королевская и без прокремлевских фейков.

Во время введения военного положения в Украине Королевская активно прогуливала заседание Совета, а затем просто сбежала.

В то же время Юрий Солод в свой "тур" в Дубай также активно "вбрасывал" пророссийские заявления в информационное пространство. В частности, "подпевал" жене в вопросе языка.

Кто еще из депутатов может сложить мандат

Юрчишин говорит, что советует сложить мандат, как это сделала Королевская с мужем, всем поклонникам "русского мира", в частности, всем, кто был членом партии ОПЗЖ, "партии Шария" и другой запрещенной уже партии.

Важно! СМИ сообщают, что также заявление на составление мандата написал депутат Олег Волошин.

По его словам, наиболее логично лишение этих депутатов всех представительских функций, потому что служить государству, будучи в политической силе, которая поддерживала агрессию, опасно во время войны.

Напомним, что Владимир Зеленский еще весной 2022 подписал закон о запрете пророссийских партий. Соответствующий документ поддержали 300 народных избранников.