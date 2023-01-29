Несколько дней назад Королевская и Солод "засветились" в Дубае. СМИ сообщали, что еще осенью супруги приобрели недвижимость. Ее оценивают более чем в 10 миллионов долларов.

Обратите внимание Королевская 16 лет скрывала дом под Москвой, – "Схемы"

Также в Дубае находится сын Королевской.

Важно! Скандальная нардепка, очевидно, испытывает трудности с "математикой". В ее декралации обнаружили "нестыковку" почти на 50 миллионов. Речь идет о декларации за 2020 год.

Чем "прославились" одиозные супруги