Как говорится в расследовании "Схем", Королевская не указывала недвижимость в России в имущественных декларациях, когда впервые попала в Верховную Раду – то есть уже 16 лет.

Кстати Рабиновича и Васильковского лишат депутатских мандатов

Королевская владеет недвижимостью в России с 2005 года

Сообщается, что действия депутата могут иметь признаки нарушения антикоррупционного законодательства – в части декларирования недостоверных сведений.

Согласно данным из официального реестра прав России, с 2005 года Королевская является владелицей земельного участка в селе Круглино Дмитровского района Московской области. На участке расположен дом.

Документ, подтверждающий, что Королевская владеет недвижимостью в России / Фото "Радио Свобода"

Недвижимость Королевской находится в курортной зоне возле леса. Буквально через дорогу горнолыжный курорт на 150 гектаров – "Яхрома Парк".

Королевская владеет недвижимостью в России: видео расследование

В расследовании "Схем" говорится, что Королевская впервые избралась в украинский парламент в 2006 году. Однако с той поры ни в одной своей имущественной декларации не указывала, что у нее есть недвижимость в России.

Председатель правления ОО "Антикоррупционный штаб" и заместитель председателя Общественного совета при НАПК Сергей Миткалик объяснил, что могла нарушить Королевская.

Здесь речь может идти о признаках нарушения двух статей Уголовного кодекса. Первая – это статья 366-2, декларирование недостоверной информации. Или еще статья 368-5, незаконное обогащение. Во втором случае – если приобретенное имущество, без законных источников доходов,

– сказал Миткалик.

Королевская уехала из Украины