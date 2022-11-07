Как говорится в расследовании "Схем", Королевская не указывала недвижимость в России в имущественных декларациях, когда впервые попала в Верховную Раду – то есть уже 16 лет.
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Королевская владеет недвижимостью в России с 2005 года
Сообщается, что действия депутата могут иметь признаки нарушения антикоррупционного законодательства – в части декларирования недостоверных сведений.
Согласно данным из официального реестра прав России, с 2005 года Королевская является владелицей земельного участка в селе Круглино Дмитровского района Московской области. На участке расположен дом.
Документ, подтверждающий, что Королевская владеет недвижимостью в России / Фото "Радио Свобода"
Недвижимость Королевской находится в курортной зоне возле леса. Буквально через дорогу горнолыжный курорт на 150 гектаров – "Яхрома Парк".
Королевская владеет недвижимостью в России: видео расследование
В расследовании "Схем" говорится, что Королевская впервые избралась в украинский парламент в 2006 году. Однако с той поры ни в одной своей имущественной декларации не указывала, что у нее есть недвижимость в России.
Председатель правления ОО "Антикоррупционный штаб" и заместитель председателя Общественного совета при НАПК Сергей Миткалик объяснил, что могла нарушить Королевская.
Здесь речь может идти о признаках нарушения двух статей Уголовного кодекса. Первая – это статья 366-2, декларирование недостоверной информации. Или еще статья 368-5, незаконное обогащение. Во втором случае – если приобретенное имущество, без законных источников доходов,
– сказал Миткалик.
Королевская уехала из Украины
- Отметим, что Королевская была избрана в Раду по списку запрещенной в Украине "Оппозиционной платформы – За жизнь". Как пишет "Движение Честно", с 24 февраля по 1 июня 2022 года она пропустила все заседания Совета.
- "Украинская правда" информировала, что Королевская уехала из Украины перед началом полномасштабного российского вторжения.
- "Схемы" выяснили, что Королевская в момент расследования находилась в Германии. Там, по данным источников в Верховной Раде, она проходит лечение.