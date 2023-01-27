Семья депутатки запрещенной в Украине партии ОПЗЖ решила отсидеть войну в Объединенных Арабских Эмиратах. Королевская с семьей сейчас проживает в Дубае в Address Beach Resort.

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Что Королевская делает в Дубае

По информации УП, 17 октября Королевскую с мужем Юрием Солодом заметили в офисе крупнейшего застройщика Дубая Emaar. Источники издания утверждают, что тогда супруги приобрели недвижимости более чем на 10 миллионов долларов.

Отель, в котором проживает Королевская с семьей / Скриншот

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Кроме того, в Дубае был замечен старший сын Королевской. Депутат Краматорского городского совета Ростислав Солод, вероятно, тоже решил отдохнуть от войны.

Ростислав Солод в Дубае / Скриншот

В расследовании говорится, что Виктор Медведчук поручил именно Королевской остаться в Украине и ждать оккупации, чтобы перехватить власть в свои руки.

Обратите внимание! 23 января СНБО решил во время военного положения выпускать госслужащих за границу исключительно в служебные командировки. По другим причинам выезд за границу теперь запрещен. Это касается народных депутатов, судей, прокуроров, председателей ОГА и т.д.

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