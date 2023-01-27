Это произошло после того, как он уехал в Таиланд для встречи с "украинским сообществом". Однако спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук заявил, что распоряжение о командировке для Тищенко не подписывал.

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Что известно об исключении Тищенко

Николай Тищенко исключен из состава парламентской фракции "Слуга народа",

– написала спикер фракции Юлия Палийчук.

Она пояснила, что это произошло по результатам внутрифракционного опроса, начатого 26 января.

Тищенко выгнали из партии и с должности заместителя главы фракции

Следует отметить, что перед этим 26 января народный депутат Тищенко был изгнан из партии и с должности заместителя председателя фракции "Слуга народа".

Эту ситуацию прокомментировал глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия. Он заявил, что не все понимают, чем должны заниматься народные депутаты во время войны.

Уверен, никому не нужно объяснять, за что. Надеюсь, после этого до всех окончательно дойдет, в чем состоит работа депутата страны в состоянии войны,

– сказал нардеп.

Впоследствии Арахамия уточнил, что Николай Тищенко законно уехал за границу. Хотя поездка в Тайвань и "липовая", но юридически он не нарушил закон. Выехал из страны до начала действия указа президента, запрещающего такие поездки. Однако Давид Арахамия сказал, что есть моральная часть общественного договора, однако цель поездки Тищенко не назвал.

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