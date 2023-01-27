Президент во время своего вечернего обращения также отреагировал на поступок Тищенко. Он подчеркнул, что любой выезд за границу государственных чиновников, нардепов или представителей местных властей должен быть согласно соответствующему решению СНБО, которое все видели.

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Тищенко прокомментировал свою поездку в Таиланд

Тищенко отметил, что в декабре на совещании народным депутатам "Слуги народа" поставили задачу – развивать дружеские взаимоотношения в направлении Азии и Африки.

Например, во Вьетнаме украинской делегации не было с 2014 года. Поэтому я действительно нахожусь с командировкой в Азии. Все высшие руководители в курсе, как и глава моей фракции. Идет война и мы только выполняем приказы. Мое местонахождение не скрываю, все мои встречи – официальные и задокументированные,

– объяснил нардеп.

Он напомнил, что является сопредседателем группы дружбы с Вьетнамом и рассказал о своем путешествии:

Первой остановкой был Хошимин. Тищенко отметил, что в целях безопасности расскажет о результатах командировки в докладе по приезде, однако добавил, что в ходе более чем 2-недельной работы состоялось подписание "соответствующих документов".

Вторая остановка – Таиланд. По словам нардепа, 26 января он уже второй день находится там вместе со специалистами по региону. Итог – состоялась встреча с представителями королевской семьи и достижение важного дипломатического согласования для поддержки Украины.

"Далее возвращаюсь во Вьетнам, где также будут проведены рабочие встречи в рамках группы дружбы с моими вьетнамскими коллегами-парламентариями. По приказу высшего руководства Азиатское направление является одним из приоритетных. В политику я пришел благодаря президенту и избирателям, все свои обещания перед которыми я выполнил", – говорит Тищенко.

Он подытожил, что, несмотря на "грязные технологии", продолжит выполнять поставленные президентом задачи.

"И не отступлю, ведь его вектор полностью соответствует моему стремлению построить достойную страну и единую нацию. Сейчас моя командировка продолжится, как и планировалось. Ведь я действую исключительно в интересах Украины, что сегодня включает в себя налаживание дипломатических отношений на международной арене для ускорения нашей Победы. Вернусь с положительным результатом для страны. Спасибо! Слава ВСУ", – подытожил нардеп.

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