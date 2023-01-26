Глава государства отметил, что сегодня украинцы выдержали очередной массированный ракетный удар террористов. Он полностью подтверждает все то, о чем украинские представители говорили с партнерами, сообщает 24 Канал.

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Зло можно остановить только оружием

Зеленский заявил, что российскую агрессию можно и нужно останавливать только адекватным оружием. Ничто другое государство-террорист не поймет.

Оружие на поле боя. Оружие, которое дает защиту нашему небу. Новыми санкциями против России, то есть политическим и экономическим оружием. Но оружием юридическим – нужно работать еще активнее для создания трибунала по преступлению агрессии России против Украины и для компенсации всех убытков, нанесенных этой войной, на средства российских активов,

– подчеркнул президент.

По его словам, каждая российская ракета против украинских городов, каждый иранский беспилотник, применяемый террористами, – это аргументы, почему нужно больше оружия.

"Только оружие обезвреживает террористов. И я благодарен всем в мире, кто реально противодействует террору вместе с нами. Кто ускоряет поставки Украине необходимых средств обороны и кто готов усиливать санкционное давление на государство-террориста. В частности, расширяем нашу танковую коалицию – есть соответствующее решение Канады , я спасибо за это. Уже 12 стран есть в нашей танковой коалиции", – отметил глава государства.

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