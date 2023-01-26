Глава держави зазначив, що сьогодні українці витримали черговий масований ракетний удар терористів. Він повністю підтверджує все те, про що українські представники говорили з партнерами, повідомляє 24 Канал.

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Зло можна зупинити лише зброєю

Зеленський заявив, що російську агресію можна й треба зупиняти лише адекватною зброєю. Ніщо інше держава-терорист не зрозуміє.

Зброєю на полі бою. Зброєю, яка дає захист нашому небу. Новими санкціями проти Росії, тобто політичною та економічною зброєю. Та зброєю юридичною – треба працювати ще активніше для створення трибуналу щодо злочину агресії Росії проти України й для компенсації всіх збитків, завданих цією війною, коштом російських активів,

– наголосив президент.

За його словами, кожна російська ракета проти українських міст, кожен іранський безпілотник, який застосовують терористи, – це аргументи, чому потрібно більше зброї.

"Тільки зброя знешкоджує терористів. І я вдячний усім у світі, хто реально протидіє терору разом із нами. Хто пришвидшує постачання Україні необхідних засобів оборони й хто готовий посилювати санкційний тиск на державу-терориста. Зокрема, розширюємо нашу танкову коаліцію – є відповідне рішення Канади, я дякую за це. Вже 12 країн є в нашій танковій коаліції", – зазначив глава держави.

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