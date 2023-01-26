Про це в ефірі національного телемарафону розповів заступник начальника Головного управління розвідки Міноборони України генерал-майор Вадим Скібіцький, повідомляє 24 Канал.

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Путін хворіє

Скібіцький розповів, що Путін хворіє. Це вже підтверджено.

Поки що з'являється в ефірах, на люди виходить. Але здоров'я складне. Двійників застосовують. Навіть з його зовнішнього вигляду видно, що проходить якась стадія загострення, а потім його трошечки приводять до ладу і він знову з'являється,

– пояснив генерал-майор.

За його словами, важливо розуміти, що ті процеси, які почалися та тривають в Росії, свідчать про те, що там є люди, які реально хочуть зміни влади.

"Наскільки це буде швидко, залежить від наших успіхів", – зауважив Скібіцький.

Він уточнив, що мовиться саме про оточення Путіна – людей, які мають у Росії владу.

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