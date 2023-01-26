Об этом в эфире национального телемарафона рассказал заместитель начальника Главного управления разведки Минобороны Украины генерал-майор Вадим Скибицкий, сообщает 24 Канал.

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Путин болеет

Скибицкий рассказал, что Путин болеет. Это уже подтверждено.

Пока появляется в эфирах, на люди выходит. Но здоровье не очень. Двойники задействованы. Даже по его внешнему виду видно, что проходит какая-то стадия обострения, а затем его немножко приводят в порядок, и он снова появляется,

– объяснил генерал-майор.

По его словам, важно понимать, что те процессы, которые начались и продолжаются в России, свидетельствуют, что там есть люди, реально желающие смены власти.

"Насколько это будет быстро, зависит от наших успехов", – отметил Скибицкий.

Он уточнил, что говорится именно об окружении Путина – людях, имеющих в России власть.

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