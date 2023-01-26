Российский диктатор планирует незаметно мобилизовать до 200 тысяч человек. Об этом сообщили в американском Институте изучения войны.

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Путин готовится к мобилизации и затяжной войне

Недавно ISW сообщал, что российские чиновники создали несколько мобильных пунктов вербовки на российских границах во время первой волны мобилизации и, вероятно, будут использовать предпосылку регистрации транспортных средств для получения информации о мужчинах призывного возраста, пытающихся сбежать из страны.

Так, Владимир Путин пытается незаметно провести очередную волну мобилизации, чтобы сохранить свою внутреннюю базу поддержки.

Американские и западные чиновники сообщили, что Путин планирует незаметно мобилизовать до 200 000 человек, поскольку он отдает себе отчет, что предыдущее объявление о "частичной мобилизации" было очень непопулярным в России,

– говорят в ISW.

Западные чиновники также отметили, что Кремль даже проводил опрос внутри страны, чтобы оценить восприятие россиянами мобилизации.

Однако Кремль, вероятно, упустил средства, потраченные на такой опрос: более 700 000 мужчин, бежавших из России во время первой волны мобилизации, должны быть достаточным показателем готовности россиян быть мобилизованными для участия в этой войне. Чиновники также добавили, что Путин, вероятно, еще не определился, когда начать "незаметную мобилизацию".

Кроме того, Путин пытается упорядочить российское информационное пространство, готовясь к затяжной войне.

Диктатор подписал указ о внесении изменений в основы государственной культурной политики России по защите общества от "внешних идеологических ценностей и распространению деструктивных и психологических воздействий". В поправке говорится, что Кремль вводит новые меры по защите русского языка против многих "недружественных государств" и организаций, стремящихся взорвать "культурный суверенитет" России.

"Путин, вероятно, использует этот указ, чтобы еще больше ввести цензуру на западные СМИ и повысить внутреннюю поддержку российских военных усилий", – отметили эксперты.

ГУР рассказало о мобилизации в России для продолжительной войны

Недавно представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов рассказал, что осуществляются все необходимые мероприятия: внедряются ограничения выезда мужчин призывного возраста, разрабатываются специальные приказы и распоряжения по всей вертикали ФСБ, готовится массовая мобилизация. Россия намерена довести численность вооруженных сил до 2 миллионов человек.

По словам Юсова, в геополитическом смысле режим Путина уже проиграл. Это очевидно для всех.