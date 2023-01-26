Російський диктатор планує непомітно мобілізувати до 200 тисяч осіб. Про це повідомили в американському Інституті вивчення війни.

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Путін готується до мобілізації та затяжної війни

Нещодавно ISW повідомляв, що російські чиновники створили кілька мобільних пунктів вербування на російських кордонах під час першої хвилі мобілізації та, ймовірно, використовуватимуть передумову реєстрації транспортних засобів для отримання інформації про чоловіків призовного віку, які намагаються втекти з країни.

Так, Владімір Путін намагається непомітно провести чергову хвилю мобілізації, щоб зберегти свою внутрішню базу підтримки.

Американські та західні чиновники повідомили, що Путін планує непомітно мобілізувати до 200 000 осіб, оскільки він усвідомлює, що попереднє оголошення про "часткову мобілізацію" було дуже непопулярним у Росії,

– кажуть в ISW.

Також західні чиновники зазначили, що Кремль навіть проводив опитування всередині країни, щоб оцінити сприйняття росіянами мобілізації.

Однак Кремль, ймовірно, змарнував кошти, витрачені на таке опитування: понад 700 000 чоловіків, які втекли з Росії під час першої хвилі мобілізації, мали бути достатнім показником готовності росіян бути мобілізованими для участі у цій війні. Чиновники також додали, що Путін, ймовірно, ще не визначився, коли почати "непомітну мобілізацію".

Окрім цього, Путін намагається впорядкувати російський інформаційний простір, готуючись до затяжної війни.

Диктатор підписав указ про внесення змін до основ державної культурної політики Росії щодо захисту суспільства від "зовнішніх ідеологічних цінностей і поширення деструктивних і психологічних впливів". У поправці йдеться про те, що Кремль вводить нові заходи для захисту російської мови проти багатьох "недружніх держав" і організацій, які прагнуть підірвати "культурний суверенітет" Росії.

"Путін, імовірно, використає цей указ, щоб ще більше запровадити цензуру на західних ЗМІ та підвищити внутрішню підтримку російських військових зусиль", – зауважили експерти.

ГУР розповіло про мобілізацію в Росії для тривалої війни

Нещодавно представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов розповів, що наразі здійснюються усі необхідні заходи: впроваджуються обмеження виїзду чоловіків призовного віку, розробляються спеціальні накази та розпорядження по всій вертикалі ФСБ, готується масова мобілізація. Росія має наміри довести чисельність збройних сил до 2 мільйонів осіб.

За словами Юсова, у геополітичному сенсі режим Путіна вже програв. Це очевидно для всіх.