Тож виникає питання – наскільки сама Росія готова до цієї затяжної війни. Відповідь на це в етері національного телемарафону дав представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов.

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Режим Путіна існує тільки за рахунок війни

Андрій Юсов зауважив, що для Росії усе, що вийшло за межі планів "захопити Київ за 3 дні" є затяжною війною. Однак зараз російське керівництво, за його словами, дозріло до того, аби публічно готувати громадян до тривалої війни.

Путін розуміє, що назад дороги немає і поки триває ця війна – тримається його режим,

– підкреслив Юсов.

Також представник ГУР МО зауважив, що поки триває війна, оточення Путіна має можливість заробляти, відправляючи своїх громадян буквально на забій.

Водночас завданням України, як наголосив Юсов, є звільнення своїх територій, вихід на кордони 1991 року, покарання військових злочинців та переформатування Росії до такого стану, аби вона не загрожувала світові й найперше своїм сусідам.

Чи завершиться війна у 2023 році

Ситуація на лінії фронту складна та динамічна – на окремих напрямках, зокрема на Донеччині, тривають важкі бої, однак попри все українські воїни продовжують давати потужну відсіч окупанту.

Багатьох людей цікавить питання про те, чи завершиться війна у 2023 році. Попри те, що точної відповіді на це питання немає, адже все залежить від низки факторів, є певні прогнози щодо подальшої ситуації.

Наприклад керівник ГУР МО Кирило Буданов на початку року спрогнозував, що у другій половині 2023 року або ж ближче до його кінця, на Україну чекає перемога, після якої почнеться ще низка "цікавих процесів".

Водночас Генсек НАТО Єнс Столтенберг на початку січня закликав союзників готуватися до тривалої війни. У США також прогнозують бойові дії до кінця цього року. Голова Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі заявив, що площа окупованої території велика, як і велика лінія фронту, тож вибити окупанта до кінця цього року буде важко. Однак генерал зазначив, що це не є неможливим.