Поэтому возникает вопрос – насколько Россия готова к этой затяжной войне. Ответ на это в эфире национального телемарафона дал представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов.

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Режим Путина существует только за счет войны

Андрей Юсов отметил, что для России все вышедшее за пределы планов "захватить Киев за 3 дня" является затяжной войной. Однако сейчас российское руководство, по его словам, созрело для того, чтобы публично готовить граждан к длительной войне.

Путин понимает, что назад дороги нет и пока идет эта война – держится его режим,

– подчеркнул Юсов.

Также представитель ГУР МО отметил, что пока идет война, окружение Путина имеет возможность зарабатывать, отправляя своих граждан буквально на убой.

В то же время задачей Украины, как подчеркнул Юсов, является освобождение своих территорий, выход на границы 1991 года, наказание военных преступников и переформатирование России в такое состояние, чтобы она не угрожала миру и прежде всего своим соседям.

Завершится ли война в 2023 году

Ситуация на линии фронта сложная и динамичная – на отдельных направлениях, в частности в Донецкой области, продолжаются тяжелые бои, однако несмотря на все украинские воины продолжают давать мощный отпор оккупанту.

Многих людей интересует вопрос о том, завершится ли война в 2023 году. Несмотря на то, что точного ответа на этот вопрос нет, ведь все зависит от ряда факторов, есть определенные прогнозы по дальнейшей ситуации.

Например, руководитель ГУР МО Кирилл Буданов в начале года спрогнозировал, что во второй половине 2023 года или ближе к его концу, Украину ждет победа, после которой начнется еще ряд "интересных процессов".

В то же время, Генсек НАТО Йенс Столтенберг в начале января призвал союзников готовиться к длительной войне. В США прогнозируют боевые действия до конца этого года. Председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли заявил, что площадь оккупированной территории велика, как и большая линия фронта, так что выбить оккупанта до конца этого года будет сложно. Однако генерал отметил, что это не является невозможным.