Как отмечают, в последние дни самые ожесточенные бои шли на трех участках фронта. В частности, вблизи Кременной наши бойцы добились определенных результатов и успешно отразили контратаку россиян.

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Чего ждать впоследствии от россиян

По данным разведки Британии, вокруг Донецкой области, в Бахмутском направлении, российская армия и вагнеровцы восстанавливают свои силы в Соледаре.

Между тем, в Запорожской области обе стороны сосредоточили значительные силы для ведения артиллерийских перестрелок и столкновений. Однако наступательных действий в этом направлении не выявлено.

В общем, по информации британской разведки, конфликт вошел в тупик. Однако существует реальная возможность продвижения россиян вокруг Бахмута.

Актуальные потери врага по состоянию на 21 января

В общей сложности с начала полномасштабной войны русская армия потеряла 120 160 своих солдат. Только за сутки украинские воины ликвидировали 860 российских захватчиков.

Другие потери врага:

  • танков – 3140 (+1) единиц,
  • боевых бронированных машин – 6256 (+15) единиц,
  • артиллерийских систем – 2135 (+6) единиц,
  • РСЗО – 443 (+1) единиц,
  • средства ПВО – 220 (+0) единиц,
  • самолетов – 287 (+0) единиц,
  • вертолетов – 277 (+0) единиц,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 1891 (+5),
  • крылатые ракеты – 749 (+0),
  • корабли /катера – 17 (+0) единиц,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 4918 (+15) единиц,
  • специальная техника – 193 (+3).