ПАРЄ також затвердила свої вимоги щодо створення спеціального трибуналу щодо злочину агресії. Місцем проведення трибуналу пропонується Гаага.

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Білорусь прирівняли до Росії

На поточній сесії асамблеї ухвалили резолюцію ПАРЄ щодо правових та правозахисних складових агресії Росії проти України. У цьому документі значна увага приділена створенню нового міжнародно-правового механізму покарання за злочин агресії.

Також члени асамблеї вирішили, що відповідальність за військові дії в Україні нестимуть представники керівництва Росії та Білорусі, які у документі згадуються на одному рівні.

Російські та білоруські політичні та військові лідери, які планували, готували, ініціювали або здійснювали ці дії, і які мали можливість контролювати або керувати політичними або військовими діями держави, повинні бути ідентифіковані та притягнуті до відповідальності,

– йдеться у резолюції.

Крім того, ПАРЄ наголошує на потребі розслідувати воєнні злочини, злочини проти людяності та звинувачення у геноциді, які підпадають під юрисдикцію Міжнародного кримінального суду.

Члени асамблеї підкреслили, що Рада Європи має відігравати ключову роль у створенні спецтрибуналу.

Нюрнберзький трибунал для Путіна: коротко

В ООН поширюють проєкт резолюції, яка передбачає створення спеціального трибуналу проти військово-політичного керівництва Росії. За зразок пропонують Нюрнберзький трибунал.

За даними ЗМІ, навіть у Вашингтоні вже більше відкриті до ідеї створення спеціального трибуналу проти Росії. Зокрема, як відзначає видання, цьому й сприяє її активне просування з боку українського керівництва, у тому числі й президента Володимира Зеленського.

У Вашингтоні зараз розглядають 2 варіанти щодо створення трибуналу: