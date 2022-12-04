За даними ЗМІ, навіть у Вашингтоні вже більше відкриті до ідеї створення спеціального трибуналу проти Росії. Зокрема, як відзначає видання, цьому й сприяє її активне просування з боку українського керівництва, у тому числі й президента Володимира Зеленського.

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Судитимуть російське керівництво

Пані посол США з питань кримінального правосуддя Бет ван Шаак цього тижня заявила, що є ознаки того, що Вашингтон пом'якшить свою позицію щодо трибуналу, адже зараз США обережні щодо цього питання, аби не спровокувати ще більшої ескалації. Зараз ключовим питанням є те, чи вистачить Генасамблеї ООН голосів для ухвалення відповідного рішення. Однак пані посол відзначила, що дотепер усі резолюції, які стосувалися України (і не були ініційовані Росією) отримували необхідну підтримку.

Дипломатка стверджує, що тверда позиція Вашингтона щодо питання трибуналу не відіграє ключової ролі в процесі. Однак, на її думку, важливим є заочне розслідування злочинів, росіян, у чому могли би посприяти розвідувальні дані США.

Ван Шаак заявила про те, що зараз розглядають 2 варіанти щодо створення трибуналу:

двосторонній договір між Україною та ООН, що забезпечить політичну підтримку всієї міжнародної спільноти та створення окремого трибуналу на зразок Нюрнберзького;

внутрішній суд, створений Україною та ЄС чи Радою Європи, який додасть "міжнародний елемент", можливо, схвалений голосуванням на Генасамблеї ООН.

Це буде обмежена кількість обвинувачених, ймовірно, вище політичне керівництво і, можливо, деякі вищі військові діячі,

– зазначила ван Шаак.

Тобто, щонайменше, трибунал чекатиме на Владіміра Путіна, Сєргєя Шойгу, Сєргея Лаврова, Сєргєя Суровікіна, Валєрія Герасимова тощо.

Варто відзначити, що Україна активно просуває ідею створення спеціального трибуналу проти Росії за скоєні воєнні злочини проти українського народу та й загалом світу. Верховна Рада офіційно зверталася до міжнародної спільноти із закликом створити трибунал. Низка країн уже офіційно оголосили про підтримку його створення, деякі країни заявляють про підтримку непублічно.