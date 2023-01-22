Про це в ефірі 24 Каналу повідомила адвокатка, громадська діячка Тетяна Козаченко. За її словами, країни, які мають представництво в Європарламенті, визнають норми і факти, які будуть встановлені та висунуті в рішенні суду, такими, які дійсні в цих країнах.

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"Тому, якщо у Владіміра Путіна і будуть друзі в інших країнах, куди він зможе літати і спілкуватись, то таких територій буде становитися все менше", – вважає адвокатка.

Путін буде в ізоляції

На думку Козаченко, московський диктатор все більше буде перебувати в ізоляції, поки не з’явиться більше підстав для того, щоб змінився формат взаємовідносин і до нього дотягнулося правосуддя.

Цей шлях не буде швидким. Всі розуміють, що для того, щоб виконати рішення міжнародного трибуналу, ніхто не буде вдиратися чи захоплювати Росію. Так не працюють судові рішення,

– переконана адвокатка.

За її словами, для того, щоб виконати рішення суду, повинні відбутися певні події. Але коли все складеться, на руках повинні бути прийняті рішення, доведені злочини. Повинна бути правильна оцінка, щоб будь-який суд був об’єктивним, всебічним, і стояв на захисті верховенства права та притягував винних до відповідальності.

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