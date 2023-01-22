Про це в ефірі 24 Каналу повідомила адвокатка, громадська діячка Тетяна Козаченко. За її словами, країни, які мають представництво в Європарламенті, визнають норми і факти, які будуть встановлені та висунуті в рішенні суду, такими, які дійсні в цих країнах.
До теми Іран може розглядатися як співучасник воєнних злочинів Росії в Україні, — радник Байдена.
"Тому, якщо у Владіміра Путіна і будуть друзі в інших країнах, куди він зможе літати і спілкуватись, то таких територій буде становитися все менше", – вважає адвокатка.
Путін буде в ізоляції
На думку Козаченко, московський диктатор все більше буде перебувати в ізоляції, поки не з’явиться більше підстав для того, щоб змінився формат взаємовідносин і до нього дотягнулося правосуддя.
Цей шлях не буде швидким. Всі розуміють, що для того, щоб виконати рішення міжнародного трибуналу, ніхто не буде вдиратися чи захоплювати Росію. Так не працюють судові рішення,
– переконана адвокатка.
За її словами, для того, щоб виконати рішення суду, повинні відбутися певні події. Але коли все складеться, на руках повинні бути прийняті рішення, доведені злочини. Повинна бути правильна оцінка, щоб будь-який суд був об’єктивним, всебічним, і стояв на захисті верховенства права та притягував винних до відповідальності.
Як судитимуть Путіна: дивитися відео
Суд для Путіна
- В ООН просувають проєкт резолюції, яка передбачає створення спеціального трибуналу проти військово-політичного керівництва Росії. За зразок пропонують Нюрнберзький трибунал.
- Радник Білого дому з національної безпеки Джейк Салліван заявив, що Іран причетний до злочинів, що скоюють росіяни на наших територіях. З точки зору влади США, Тегеран має бути покараним.
- Міжнародний кримінальний суд не має власної в'язниці для довготривалого утримання злочинців. Установа має угоди з 14 країнами світу, куди можуть передавати злочинців на утримання. Російських військових злочинців можуть відправити як до Норвегії, так і до Малі.