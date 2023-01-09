Сполучені Штати посилюють тиск на Іран, накладаючи все жорсткіші санкції, аби країна не могла допомагати Росії. Водночас у понеділок, 9 грудня, радник Білого дому з національної безпеки Джейк Салліван заявив, що Тегеран причетний до злочинів, що скоюють росіяни на наших територіях.

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Позиція білого дому щодо Тегерану непохитна

Зауважмо, що від того моменту, коли стало відомо, що Іран допомагає Росії, у Вашингтоні наголошують на причетності цієї країни до російсько-української війни. За словами Саллівана, безпілотники, що Тегеран надає Кремлю, допомагають втілити план Путіна щодо занурення нашої держави у тотальну темряву.

Їхня зброя (Ірану – 24 Канал) використовується для вбивства мирних жителів в Україні та спроби занурити міста в холод і темряву, що, з нашої точки зору, ставить Іран у місце, де він потенційно може сприяти широкомасштабним воєнним злочинам,

– сказав радник.

Окрім того, журналісти нагадали, що цього місяця США ввели санкції проти шістьох керівників і членів правління іранського виробника безпілотників. Власне, відбулось це після того, як організація надала Москві БПЛА, які російські війська використовували для атак по Україні.

Скільки ще масованих ударів може здійснити Росія іранськими БПЛА

В Інституті з вивчення війни зазначили, що Росія суттєво спустошила свої склади з ракетами. Водночас останні атаки дронами продемонстрували, що ворог використовує їх навмання та максимально неефективно. Однак цих безпілотників є в Москви достатньо ще для декількох масованих атак.