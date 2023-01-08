Як зазначили аналітики в Інституті з вивчення війни, у ворога достатньо дронів, щоб здійснити кілька масованих атак. Тож ми закликаємо не ігнорувати повітряну тривогу. Це може врятувати вам життя.

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У Росії майже вичерпалися запаси дронів

У перші кілька днів нового року ворог атакував Україну понад 80 іранськими дронами. Більшість із них летіли на Київ. Надалі таку розкіш окупанти не можуть собі дозволити. А все тому, що вони вже витратили 88% запасів безпілотників, отриманих від Ірану.

Зауважимо, що міністр оборони Олексій Резніков зазначив, що в окупантів на балансі усього 90 "мопедів".

Аналітики з Інституту нагадали, що ворог використовує дрони не просто так. Таким чином окупанти намагалися підтримувати свою кампанію з атак по критичній інфраструктурі України. Це дозволяло їм завдавати шкоди українській енергетиці, але не витрачати цінний запас ракет, яких і так обмаль.

Відомо, що Іран повинен передати Росії ще 1000 таких безпілотників. Це передбачає контракт між двома країнами. І поки ворог не отримає нову партію (як правило, містять по 200 – 300 БпЛА), він може здійснити кілька масованих атак.

Росії потрібен новий контракт на дрони

Раніше в Інституті спробували спрогнозувати, на скільки часу ворогові вистачить законтрактованих дронів. Аналітики враховували кількість атак, їхню частоту та скільки дронів вони запустили.

Наявна інформація свідчить про те, що Іран зобов'язаний передати Росії 1750 БпЛА. І якщо окупант використовуватиме їх з такими ж темпами, то закінчаться "мопеди" у травні 2023 року.

Звернімо увагу на ще один важливий момент. На днях аналітики оцінювали те, що під час минулих масованих атак дронами, їх збивали системами NASAMS. Мовляв, вартість однієї випущеної ракети у рази перевищує ціну самих безпілотників.

Але тут є одне, якщо не кілька, чітких "але". Пов'язані вони зі збитками, яких можуть завдати дрони, якщо влучать. По-перше, мовиться про людські жертви. По-друге, про відновлення тієї ж інфраструктури. Іноді безпілотники стають причиною руйнувань, усунення яких обходиться у шалені суми.