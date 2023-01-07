Зранку 7 січня оголосили повітряну тривогу лиш на Донеччині. У проміжок часу, коли лунали сирени, ППО вдалося збити ворожий безпілотник у небі над Кам'янським, що на Дніпропетровщині.

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Як зазначив міський голова Андрій Білоусов, у Кам'янському пролунали вибухи. Відомо, що це сили ППО збили безпілотник окупантів. На щастя, минулося без жертв і постраждалих. Водночас є інформація про незначні пошкодження. На місці працюють всі відповідні служби.

Нагадаємо, що невдовзі Україна отримає системи ППО Patriot. У мережі уже міркують над тим, якими ж будуть задачі цих установок. Відразу ж зауважимо, що їх не використовуватимуть для збивання іранських дронів.

Для чого використовуватимуть ППО Patriot

За словами військового експерта Олексія Гетьмана, ці ЗРК точно не збиватимуть безпілотники. Їхня основна задача – боротьба зі стратегічними ракетами малої та середньої дальності.

З їхньою допомогою протидіятимуть:

"Іскандерам", яких у Росії залишилося близько 10% від запасів, які були на початку повномасштабного вторгнення;

Балістичним ракетам Fateh-110 та Zolfaghar, які Росія може отримати від Ірану.

Нагадуємо, що наявних засобів для збивання балістичних ракет в Україні немає. Такі снаряди надзвичайно складно перехоплювати. А все тому, що вони підіймаються у небо на висоту від 50 кілометрів і практично вертикально падають вниз, здійснюючи атаку.