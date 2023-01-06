У ніч з 30 грудня та 2 січня під час масованої авіа атаки бійці збили ворожі безпілотники, які намагалися поцілити в критичну інфраструктуру столиці.

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Як збивають ворожі дрони-камікадзе над Києвом

Мобільні групи 241 бригади територіальної оборони міста Києва, ДФТГ Т-2 "Деміївка" та ДФТГ "Мрія" прикривають Київ на південному напрямку. Саме ці військові в ніч з 30 грудня та 2 січня збили ворожі безпілотники під час масованої атаки на Київ. Вороги намагалися "Шахідами" уразити критичну інфраструктуру столиці.

Зокрема командир роти Т-2 "Деміївка", полковник Олег Сморчков розповів, що ворожий дрон летів приблизно 50 метрів над ними у напрямку критичної інфраструктури. Пострілами його вдалось пошкодити, внаслідок чого літальний апарат впав, не долетівши до об'єкта. Внаслідок цього пошкодження критичної інфраструктури вдалось уникнути.

2 січня по бойовій тривозі була відповідна команда, яка поступає у випадку нападу "Шахідів". Моя вогнева група зайняла вогневі позиції. Ось це наша основна позиція – кулемет. З півдня ми прикриваємо Київ і об’єкти критичної інфраструктури,

– розповів Сморчков.

Також він подякував бійцям з інших підрозділів, які попереджають про перетин кордону дронами. Це дає час спокійно підготуватися до оборони, на що є більше часу добивати БпЛА, які не встигли збити захисники інших напрямків.

Захист Києва від дронів-камікадзе 30 грудня та 2 січня: дивіться відео

Атаки "Шахідами" почастішають