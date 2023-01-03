Про це повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі національного телемарафону. За його словами, таких результатів не досягали ще ніколи.
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Повітряні сили знищили 100% цілей
Як розповів Ігнат, з 11 вересня Сили оборони знищили майже пів тисячі російських дронів.
За дві доби – це новорічна ніч і після новорічної ночі – збито 84 дрони. 100% було збито Протиповітряною обороною. Таких результатів не досягали ще ніколи. Дрони вже близяться до цифри пів тисячі з 11 вересня. Це пів тисячі тільки збитих дронів. Трошки менше і крилатих ракет,
– сказав речник Повітряних сил.
За словами Ігната, якщо окупанти бомбитимуть такими темпами, то нову партію у 250 дронів загарбники вже використали. Він наголосив, що Росія може підвезти наступну партію іранських безпілотників. Тому наразі Україна готується до нових масованих атак.
Остання атака дронами: що відомо
- 1 січня окупанти вдарили по столиці іранськими дронами. Росіяни пошкодили об'єкти енергетичної інфраструктури.
- За інформацією сил ППО, на столицю йшли 40 дронів-камікадзе. 15 з них знищили над сусідніми областями, 3 – на Київщині та 22 дрони – над містом.
- У Деснянському районі сталося падіння уламків дрона на проїжджу частину.
- У мережі показали обурливі фото уламків ворожих безпілотників. Перед тим, як випустити дрони, окупанти залишали на них "привітання" для українців.