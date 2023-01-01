Начальник Головного управління поліції Київської області Андрій Нєбитов у своєму телеграм-каналі опублікував фото, де видно рештки ворожих дронів, які вдалося збити.

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"Привітання" від росіян у новорічну ніч

Уламки шахіда – частина нічного привітання від "братського народу" з Новим роком! Можна сказати і дешево, і без смаку! Справжній орко – style,

– заявив Нєбитов.

Він зауважив, що рештки безпілотника було знайдено на дитячому майданчику. "І ці уламки не на фронті, де йдуть запеклі бої, вони тут, на спортивному майданчику, де грають діти. Це все, що потрібно знати про державу-терорист і її армію", – додав він.

Також Нєбитов подякував підрозділам ППО ЗСУ за відмінний результат. "Без вашої професійної роботи ранок був би недобрий", – зазначив він.

При цьому Небитов не уточнив, де саме знайшли уламки дрона з "привітанням". Зокрема, на уламку маркером було написано: "С Новым годом" та зображення подарунка і феєрверка.

Нагадаємо, українські військові збили всі дрони-камікадзе, якими росіяни вночі атакували столицю.



Рештки ворожих дронів / Фото Нєбитова



"Привітання" від росіян / Фото Нєбитова

Що відомо про атаку дронами під час свята