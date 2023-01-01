Начальник Главного управления полиции Киевской области Андрей Небитов в своем телеграмм-канале опубликовал фото, где видны остатки вражеских дронов, которые удалось сбить.

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"Поздравления" от россиян в новогоднюю ночь

Обломки шахида – часть ночного поздравления от "братского народа" с Новым годом! Можно сказать и дешево, и безвкусно! Настоящий орко – style,

– заявил Небитов.

Он отметил, что остатки беспилотника были найдены на детской площадке. "И эти обломки не на фронте, где идут ожесточенные бои, они здесь, на спортивной площадке, где играют дети. Это все, что нужно знать о государстве-террористе и его армии", – добавил он.

Также Небитов поблагодарил подразделения ПВО ВСУ за отличный результат. "Без вашей профессиональной работы утро было бы недоброе", – отметил он.

При этом Небитов не уточнил, где именно обнаружили обломки дрона с "приветствием". В частности, на обломке маркером было написано: "С Новым годом" и изображение подарка и фейерверка.

Напомним, украинские военные сбили все дроны-камикадзе, которыми россияне ночью атаковали столицу.



Остатки вражеских дронов / Фото Небитова



"Приветствие" от россиян / Фото Небитова

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