Рятувальники показали фото з місця вибуху у Деснянському районі столиці. Про чергову терористичну російську атаку на столицю інформує 24 Канал.
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Наслідки російської атаки у Деснянському районі Києва
Вночі понеділка у Деснянському районі прогриміли вибухи. На місце викликали рятувальників.
По прибуттю бійці встановили, що внаслідок падіння уламків ракети на проїжджу частину, в 9-поверховому житловому будинку було пошкоджено балкони та шибки на 3, 4, 6 поверхах,
– зазначили в ДСНС.
В одній з квартир на 8-му поверсі виявили 19-річного хлопця з порізом ноги. Потерпілого ушпиталили. Також у ДСНС розповіли, що залучили 3 одиниці основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки, а ще 13 бійців особового складу.
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Наслідки російської атаки у Деснянському районі Києва / Фото ДСНС
Мешканці пошкодженого будинку вийшли на вулицю / Фото ДСНС
Рятувальники на місці вибуху в Києві / Фото ДСНС
Що відомо про атаку дронів по Києву
- Повітряну тривогу на Київщині оголосили о 23:39 1 січня. Вона тривала понад чотири години.
- Окупанти вдарили по столиці іранськими дронами "Шахід". Росіяни пошкодили об'єкти енергетичної інфраструктури.
- У столиці знову аварійні відключення світла. Окрім того, внаслідок нічної атаки загарбників без струму залишилися об'єкти теплопостачання. Тож можлива відсутність опалення.
- Вранці мер Києва Віталій Кличко повідомив, що за інформацією сил ППО, на столицю йшли 40 дронів-камікадзе. 15 з них знищили над сусідніми областями, 3 – на Київщині та 22 дрони – над містом.
- Вночі заступник глави ОП Кирило Тимошенко уточнив, що у Деснянському районі сталося падіння уламків дрона на проїжджу частину.