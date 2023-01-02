Рятувальники показали фото з місця вибуху у Деснянському районі столиці. Про чергову терористичну російську атаку на столицю інформує 24 Канал.

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Наслідки російської атаки у Деснянському районі Києва

Вночі понеділка у Деснянському районі прогриміли вибухи. На місце викликали рятувальників.

По прибуттю бійці встановили, що внаслідок падіння уламків ракети на проїжджу частину, в 9-поверховому житловому будинку було пошкоджено балкони та шибки на 3, 4, 6 поверхах,

– зазначили в ДСНС.

В одній з квартир на 8-му поверсі виявили 19-річного хлопця з порізом ноги. Потерпілого ушпиталили. Також у ДСНС розповіли, що залучили 3 одиниці основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки, а ще 13 бійців особового складу.

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Наслідки російської атаки у Деснянському районі Києва / Фото ДСНС

Мешканці пошкодженого будинку вийшли на вулицю / Фото ДСНС

Рятувальники на місці вибуху в Києві / Фото ДСНС

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