Спасатели показали фото с места взрыва в Деснянском районе столицы. Об очередной террористической российскую атаку на столицу информирует 24 канал.

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Последствия российской атаки в Деснянском районе Киева

Ночью понедельника в Деснянском районе прогремели взрывы. На место вызвали спасателей.

По прибытию бойцы установили, что в результате падения обломков ракеты на проезжую часть, в 9-этажном жилом доме были повреждены балконы и стекла на 3, 4, 6 этажах,

– отметили в ГСЧС.

В одной из квартир на 8 этаже обнаружили 19-летнего парня с порезом ноги. Пострадавшего госпитализировали. Также в ГСЧС рассказали, что привлекли 3 единицы основной и специальной пожарно-спасательной техники, а еще 13 бойцов личного состава.

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Последствия российской атаки в Деснянском районе Киева / Фото ГСЧС

Жители поврежденного дома вышли на улицу / Фото ГСЧС

Спасатели на месте взрыва в Киеве / Фото ГСЧС

Что известно об атаке дронов по Киеву