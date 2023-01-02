В многих областях продолжается воздушная тревога. Жителей просят не оставлять укрытий до отбоя.

К теме Во многих областях Украины – воздушная тревога из-за угрозы "Шахидов"

В Киевской области работает ПВО

В 23:38 в Киевской области начали раздаваться сирены. Незадолго после этого на юге области был замечен первый "Шахид".

Позже в ряде телеграмм-каналов сообщили о сбитии вражеского беспилотника. В области слышны звуки взрывов из-за работы ПВО.

В Киевской области – взрывы: видео

Также обнародовали видео, на котором видно, как украинские воины ищут "Шахиды" в воздухе.

Дроны на низких высотах и не попадают в зону впечатления радаров ПВО.

Защитники ищут дроны в воздухе: видео

Вражеские дроны летят на Киевщину по двум направлениям:

через Николаевщину и Винницу – на юг,

над рекой – на север и в сторону.

Также сообщили о ряде успешных ликвидаций дронов-камикадзе, в частности:

00:34 один дрон на левом берегу Днепра;

00:44 2 дрона;

00:55 еще несколько дронов.

В Деснянском районе Киева был мощный взрыв

Вскоре местные сообщили, что в один из районов Киева приехали 3 – 5 скорых и 4 экипажа полиции.

Скорее всего, говорится о Деснянском районе. Ведь, по словам мэра Киева Виталия Кличко, там прогремел взрыв.

Взрыв в Деснянском районе Киева. Все службы следуют на место. Детали – впоследствии,

– написал городской голова.

Позже заместитель главы Офиса Президента Кирилл Тимошенко уточнил, что там произошло падение обломков дрона на проезжую часть.

"Повреждены окна в доме рядом. Информация о пострадавших уточняется. Работают экстренные службы", – отметил Тимошенко.

По словам Кличко, в результате этого инцидента в больницу попал 19-летний парень.



В Деснянском районе упали обломки вражеского дрона / Фото Кирилла Тимошенко